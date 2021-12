Covid, in Italia 19.215 nuovi positivi e 66 morti

Aumentano i ricoveri in ospedale. Record di vaccinazioni: ieri sono state somministrate 478mila dosi di siero, 130mila in più dell'obiettivo fissato

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore sono stati individuati in Italia 19.215 nuovi positivi al Covid, circa 2.000 in meno rispetto a ieri, a fronte di 501.815 tamponi. I test sono in linea con quelli del bollettino di sabato e il tasso di positività generale (compresi quindi anche gli esami di controllo su malati di Covid già noti) sale dal 3,7 al 3,8%.

Aumentano i ricoverati per Covid in ospedale: oggi sono 6.697 nei reparti ordinati (158 in più) e 829 nelle terapie intensive (+11).

Gli italiani con l'infezione in corso oggi sono 284.877, 10.995 in più in 24 ore.

I dimessi e i guariti oggi sono invece 8.151.

Le regioni che hanno registrato i più alti incrementi di nuovi contagiati sono la Lombardia (3.278 nuovi casi a fronte di 109.131 test) e il Veneto (3.271 nuovi casi a fronte di 83.669 test). Nella tabella del Ministero qui sotto tutti i dati del bollettino nazionale di oggi.

Tabella Ministero della salute

Nella giornata di ieri, nonostante fosse sabato, è stato registrano un vero boom di vaccinazioni: le dosi somministrate sono state 478.058, superando di quasi 130mila unità l'obiettivo giornaliero fissato dal commissario per l'emergenza Figliuolo (350mila dosi).