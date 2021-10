In Toscana altri 145 positivi al Covid e 4 nuove vittime

Covid: i ricoverati in ospedale sono 14 in più, di cui 3 in terapia intensiva. I deceduti nelle ultime 24 ore avevano un 'età media di 80 anni

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore sono stati individuati in Toscana 145 nuovi casi di Covid a fronte di 12mila test e portano il totale dall'inizio della pandemia a 286.018. Dei nuovi casi, 142 sono stati confermati con tampone molecolare e 3 da test rapido antigenico. Hanno un'età media di 46 anni circa (il 22% ha meno di 20 anni, il 17% tra 20 e 39 anni, il 28% tra 40 e 59 anni, il 26% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più). Il tasso di positività sulle prime diagnosi risale al 3.7%.

Gli attualmente positivi sono oggi 5.290, -1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 233 (14 in più rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (3 in più). Altre 5.057 persone contagiate sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (78 in meno rispetto a ieri).

Aumentano invece a 12.423 (172 in più rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 4.701, Nord Ovest 5.621, Sud Est 2.101).

Si registrano anche 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un'età media di 80 anni (2 a Firenze, 1 a Pistoia, 1 a Arezzo). Il totale delle vittime del Covid in Toscana sale a 7.235.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- 79.508 i casi complessivi ad oggi a Firenze (35 in più rispetto a ieri), 26.492 a Prato (22 in più), 27.158 a Pistoia (29 in più),

- 14.912 a Massa Carrara (3 in più), 29.084 a Lucca (13 in più), 33.497 a Pisa (19 in più), 21.217 a Livorno (9 in più),

- 25.859 ad Arezzo (4 in più), 16.535 a Siena (9 in più), 11.201 a Grosseto (2 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

La Toscana si trova al 10mo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 7.797 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 7.962 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 10.347 casi x100.000 abitanti, Pistoia con 9.338, Firenze con 8.064, la più bassa Grosseto con 5.125.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 197,2 x100.000 residenti contro il 222 x100.000 della media italiana (12° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (281,3 x100.000), Prato (250,7 x100.000) e Firenze (236,9 x100.000), il più basso a Grosseto (96,1 x100.000).