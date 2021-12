Tsunami Covid sui consumi, Toscana la più colpita

Modena, assalto a un portavalori in autostrada: ecco come hanno agito i malviventi

In due anni di pandemia spese giù in Toscana per 9.119 euro a famiglia, prima in Italia. Per Confesercenti il Covid continua a inchiodare i consumi

FIRENZE — La pandemia, come si sa, ha frenato i consumi in Italia e la Toscana supera addirittura la media nazionale per la "prudenza" dimostrata dalle famiglie nel mettere mano al portafogli. Lo dicono i dati di Confesercenti secondo cui le famiglie toscane nei due anni di pandemia,tra il 2020 e il 2021, contrassegnata dai mesi di chiusure per l'emergenza Covid con la relativa contrazione dei consumi, hanno speso in media 9.119 euro in meno rispetto al 2019. In Italia la contrazione è stimata sui 3.951 euro in meno.

La pandemia è stata uno tsunami per i consumi: nonostante il recupero registrato durante il 2021, dall'inizio dell'emergenza sanitaria la crisi innescata dal Covid ha quindi cancellato quasi 4 mila euro di spesa a famiglia. E' quanto stima Confesercenti, spiegando che il dato è la somma della riduzione dei consumi rispetto al livello pre-crisi registrata in media da ogni famiglia nel 2020 (-2.653 euro) e nel 2021 (-1.298 euro), per un totale di -3.951 euro.

A pesare sono diversi fattori, tra i lockdown e le restrizioni tra il 2020 e i primi sei mesi del 2021 ma ma incidono anche la riduzione dei redditi da lavoro, l'inflazione e l'incertezza, che porta le famiglie a mantenere un tasso di risparmio ancora ben superiore rispetto a quello dei periodi precedenti alla pandemia.

A livello territoriale, l'arretramento peggiore si registra in Toscana, con una perdita reale di 9.119 euro di spesa per nucleo familiare. A seguire, nella classifica delle regioni che hanno perso di più, il Molise (-5.903 euro a famiglia), il Piemonte (-5.724 euro) e la Basilicata (-5.491 euro).