I nuovi casi in Toscana sono 55, nessuno over 80

Emergenza Covid, numeri ancora bassi e tra gli anziani non è emerso nessun nuovo positivo. I test effettuati sono stati poco meno di 13mila

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono emersi 55 nuovi positivi al coronavirus (ieri 62). I casi odierni sono emersi dall'analisi di 12.732 test (ieri 18.955), di cui 6.354 tamponi molecolari e 6.378 test rapidi.

Il tasso dei nuovi positivi è 0,43% (ieri 0,33%), mentre quello sulle prime diagnosi è 1,4% (ieri 1,3%).

Un dato positivo e che conferma il funzionamento della campagna vaccinale: tra i 55 casi odierni non ci sono over 80, solo 4 hanno tra 65 e 79 anni. La maggior parte dei nuovi casi ha tra 35 e 49 anni.

L'incidenza giornaliera regionale è di 1,50 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Da stasera a mezzanotte anche in Toscana scatta la zona bianca.

I vaccini anti-Covid somministrati alle 11,30 di oggi in Toscana sono 2.713.518, di cui 1.845.372 prime dosi e 868.146 cicli completi. La Toscana ha tre milioni e 668.333 abitanti.

