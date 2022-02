Covid, superati i 9.000 morti in Toscana

Nella giornata in cui il Sistema nazionale di sorveglianza della mortalità giornaliera ha reso noto un nuovo calo della mortalità tra i pazienti Covid

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore la Regione Toscana ha superato i 9.000 morti legati alla pandemia dovuta al Covid-19. Sono 9.005 dopo il report giornaliero che ha evidenziato altri 25 morti, 14 nella sola Città metropolitana di Firenze.

I 9.005 deceduti dall'inizio dell'epidemia sono così distribuiti negli ambiti provinciali: 2.856 a Firenze, 761 a Prato, 823 a Pistoia, 607 a Massa Carrara, 851 a Lucca, 946 a Pisa, 648 a Livorno, 620 ad Arezzo, 463 a Siena, 315 a Grosseto, 115 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

In discesa il trend per quanto riguarda i nuovi positivi. Qui tutti i dati delle ultime 24 ore relative alla epidemia in Toscana.

Nelle scorse ore il Sistema nazionale di sorveglianza della mortalità giornaliera ha evidenziato nel suo ultimo report il calo della mortalità tra i pazienti di Covid rispetto al picco raggiunto tra Gennaio e Febbraio 2022 durante la cosiddetta quarta ondata.