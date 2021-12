Il Covid infetta 924 toscani, altre 2 vittime

Modena, assalto a un portavalori in autostrada: ecco come hanno agito i malviventi

Nuovo balzo nei contagi di Covid nelle ultime ore, l'età media è di 38 anni. Le due persone morte vivevano nel Pisano e nel Fiorentino

FIRENZE — Il Covid fa quasi mille positivi in Toscana, numeri che non si avevano da mesi ma i ricoveri rimangono stabili. I posti letto occupati in terapia intensiva sono stabili rispetto a ieri a 49 (8,60% l'indice di saturazione) e i ricoveri nei reparti Covid sono 274, 11 in meno rispetto a ieri (5,44% indice di saturazione).

Nelle ultime 24 ore ci sono state anche altre due vittime un uomo e una donna con un’età media di 78,5 anni, residenti nel fiorentino e in provincia di Pisa.

Questo ci raccontano i numeri del bollettino odierno della regione Toscana. Sono 12.291 le persone al momento positive in Toscana: 323 sono ricoverate in ospedale, mentre 11.968 si trovano in isolamento a casa, poiché non necessitano di cure particolari. I guariti da ieri sono stati 375: guarigioni virali, certificate con tampone negativo. Due sono i decessi: un uomo e una donna, età media 78,5 anni.

Salgono dunque a 309.011 i casi complessivamente confermati nella regione dall’avvio dell’emergenza sanitaria a Febbraio 2020, le persone guarite sono state 289.271.

Dei 924 nuovi casi segnalati 395 nell'Asl Centro, 315 nella Nord Ovest, 214 nella Sud est e in tutto sono stati 31.310 i test effettuati, compresi quelli di controllo: 11.279 tamponi molecolari e 20.031 rapidi (positivi il 3 per cento).

L'età media dei 924 positivi di oggi è di 38 anni circa: il 29 per cento ha meno di 20 anni, il 21 per cento tra 20 e 39, il 31 per cento tra 40 e 59, il 16 per cento tra 60 e 79 e il 3 per cento più di 80 anni.

Con gli ultimi casi salgono a 84.981 i positivi dall’inizio dell’emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (244 in più rispetto a ieri), 27.808 in provincia di Prato (50 in più), 29.353 a Pistoia (90 in più), 16.302 a Massa Carrara (49 in più), 31.199 a Lucca (84 in più), 36.028 a Pisa (75 in più), 23.308 a Livorno (118 in più), 27.752 ad Arezzo (104 in più), 18.584 a Siena (38 in più) e 13.141 a Grosseto (72 in più). A questi vanno aggiunti 555 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.

Sono 28.846 (809 in meno rispetto a ieri, diminuite del 2,7%) le persone in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 10.903, Nord Ovest 11.981, Sud Est 5.5962).