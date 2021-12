Il piano delle feste per frenare la quarta ondata

Oltre 20 mila nuovi casi in 24 ore e Figliuolo chiede alle Regioni di accelerare sulle vaccinazioni. In Italia accertati 26 casi di variante Omicron

ROMA — Un picco di oltre 20mila casi e 118 morti in Italia, la Calabria che si aggiunge a Friuli Venezia Giulia e Provincia di Bolzano in zona gialla. Numeri che sono destinati ad aumentare e che potrebbero arrivare a 30mila casi nei giorni di Natale.

Per questo il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha chiesto alle Regioni di accelerare con la campagna vaccinale per arrivare a 500mila somministrazioni al giorno in vista del Natale, tra prime dosi, richiami e booster.

Meta a cui si guarda per assottigliare il numero di italiani che non hanno alcuna copertura contro il Covid, ancora oltre i 6 milioni.

E dal 16 Dicembre anche bambini e ragazzi tra i 5 e gli 11 anni potranno essere immunizzati nell'arco di 21 giorni con due dosi, ieri in Toscana sono stati oltre 5mila i bambini che si sono prenotati in meno di 2 ore.

Il pressing per l'aumento di inoculazioni arriva anche dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen: "La variante Omicron va veloce - dice - serve vaccinarsi e provvedere al booster".

La nuova variante Omicron ad oggi fa registrare 26 casi segnalati in Italia e la Delta che resta dominante nel nostro Paese, e sullo spingere con le terze dosi vaccinali lo ha ripetuto chiaramente anche Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute: "E' importante continuare a mantenere dei comportamenti di cautela, rafforzare le misure di quarantena nei contatti stretti dei casi e soprattutto accelerare la campagna vaccinale con la dose di richiamo".

Ma la lotta ai contagi passa anche per un'attenta verifica del green pass e in queste ore il Governo è in attesa dell'ok del Garante della Privacy per varare un Dpcm che preveda la revoca del certificato verde alle persone che risultino in seguito positive al Covid.

Una falla normativa che riguarda tutti i Paesi dell'Ue e che l'Italia per prima sta cercando di riparare con la creazione di un database, una sorta di 'black list', dei lasciapassare sospesi a quei contagiati che ne sono già in possesso.