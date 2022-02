Dolore al ginocchio, salta la visita del Papa

Papa Francesco non potrà essere a Firenze per chiudere l'incontro dei sindaci e vescovi del Mediterraneo, la decisione su consulto del medico

FIRENZE — "Papa Francesco non potrà recarsi a Firenze domenica 27 Febbraio" salta così la visita di Papa Francesco a Firenze per la chiusura dell'incontro tra sindaci e vescovi del Mediterraneo, è quanto si apprende dalla nota del Vaticano diramata dopo un consulto medico.

"Un'acuta gonalgia" così si legge nella nota diramata dalla sala stampa del Vaticano. "Il medico ha prescritto un periodo di maggiore riposo per la gamba" si legge nella nota.

A quanto si apprende dalla stessa nota "Papa Francesco non potrà presiedere le celebrazioni del Mercoledì delle Ceneri in programma il 2 Marzo".

Il dolore al ginocchio era stato segnalato da Papa Francesco già lo scorso Gennaio quando in udienza generale aveva scherzato sulla "infiammazione al legamento del ginocchio destro" commentando "dicono che viene agli anziani e non so come mai sia venuto a me". Successivamente si è scusato in altre occasioni per i saluti degli ospiti "da seduto" a causa del dolore.

Da Firenze il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, ha commentato "Esprimo vicinanza al Santo Padre a nome dei vescovi riuniti a Firenze, sappiamo quanto tenesse a questo incontro".