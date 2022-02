Vescovi Mediterraneo a Firenze con Mario Draghi

Il presidente della Cei ha aperto l'incontro dei vescovi del Mediterraneo, al suo fianco il presidente del Consiglio ed il sindaco di Firenze

FIRENZE — Si è aperto oggi pomeriggio a Firenze l’incontro dei Vescovi e dei sindaci del Mediterraneo con il benvenuto del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, accanto a lui il presidente del Consiglio Mario Draghi ed il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

“Perché il Mediterraneo, che è il grande lago di Tiberiade della famiglia abramitica, sia davvero segno di pace soprattutto nel contesto drammatico che stiamo vivendo” ha detto il cardinal Bassetti aprendo la sua prolusione.

Il Convento di Santa Maria Novella ha aperto le porte ai presuli provenienti dai 20 Paesi che si affacciano sul Mare Nostro.

“Il Mediterraneo - ha sottolineato Bassetti - è veramente una grande frontiera di pace che deve riunire tutta la famiglia di Abramo. Siamo in un momento di profonda crisi, anche per quello che sta succedendo in Ucraina: dal punto di vista della provvidenza di Dio diventa ancora più necessaria questa nostra azione di pace. Quelli che si svolgeranno a Firenze sono due incontri che si uniscono nell’eredità di La Pira e che confluiranno nella giornata di sabato in un confronto comune da cui si auspica possa uscire anche una voce unanime”.

La giornata anticipa l’arrivo dei sindaci di venerdì e l’assemblea congiunta dei vescovi e dei primi cittadini.

Circa 60 fra cardinali, patriarchi e presuli sono arrivati nel capoluogo toscano per l'incontro che segue il summit di Bari del 2020. Sull’Arno anche oltre 60 sindaci in rappresentanza di 30 Paesi del Mediterraneo da Europa, Asia e Africa. I due forum sono ispirati alla pace fra i popoli predicata dal sindaco santo Giorgio La Pira.

Nella giornata di sabato vescovi e sindaci saranno accanto nel salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio per una sintesi dei rispettivi incontri ed il giorno successivo li raggiungerà Papa Francesco per la messa e l'incontro pubblico nella basilica di Santa Croce.