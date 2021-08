Ecco dove vivono i 752 nuovi casi in Toscana

E' sempre il territorio dell'Asl Toscana Centro dove è stato registrato il maggior numero di nuovi focolai. Cala ancora l'incidenza settimanale

FIRENZE — In Toscana sono 752 le persone contagiate dal coronavirus in Toscana nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri e al giorno precedente.

L'incidenza settimanale resta sempre molto elevata anche se in diminuzione è asi attesta a 115 persone contagiate ogni 100mila.

Qui sotto trovate le tabelle della Regione Toscana con la distribuzione dei nuovi casi nei Comuni. Le località non citate non hanno registrato nuovi contagiati.