In Italia l'Rt scende ancora e l'incidenza sale a 77

Sono 10 le Regioni classificate a rischio moderato, la Sicilia sorvegliata speciale e si avvia verso la zona gialla per l'occupazione dei posti letto

ROMA — Anche per questa settima l'Rt scende in Italia e tocca la soglia considerata di sicurezza, sotto la quale i casi tendono a scendere. In base alla bozza del consueto monitoraggio dell'Iss l'Rt nazionale è al 1,01, contro l'1,1 della scorsa settimana. L'altro parametro, l'incidenza dei casi settimanali per 100mila abitanti, è in leggera salita, visto che si arriva a 77 contro i 74 della scorsa settimana e i 73 della precedente.

L'unica regione che si avvia verso il giallo è la Sicilia, visto che supera la soglia dell'occupazione dei posti letto negli ospedali: le terapie intensive sono al 12,1% (rispetto al limite di 10%) e quella dei reparti ordinari del 19,4% (rispetto al limite di 15%). Tutte le altre Regioni non corrono rischi.

Sempre nella bozza del monitoraggio, si legge che sono 10 le Regioni/PPAA che risultano classificate a rischio moderato e sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Piemonte, Trento, Puglia, e Valle d’Aosta.

Le restanti 11 Region, come la Toscana, risultano classificate a rischio basso.