Il Covid minaccia la Serie C, 250 atleti positivi

Possibile nuovo stop per la Lega Pro che conta 1.700 calciatori, 250 attualmente positivi. Gli stadi potrebbero restare chiusi anche la terza giornata

FIRENZE — Aumentano i calciatori positivi nella Serie C, la Lega Pro non esclude di prolungare lo stato di emergenza rinviando le gare previste per il 16 Gennaio dopo il rinvio della seconda giornata.

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, intervenuto all'Ansa ha spiegato che l'incremento dei contagi potrebbe ampliare nei prossimi giorni la platea dei giocatori in quarantena.

Allo stato attuale risultano positivi al Covid 250 calciatori su 1.700, il 16% oltre al personale impiegato al seguito delle squadre nel settore tecnico ed amministrativo.

La decisione in merito al rinvio della terza giornata sarà presa dal Consiglio direttivo che si riunirà domani, 7 Gennaio, dopo avere ascoltato le autorità sanitarie.