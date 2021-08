Il Covid uccide una donna di 60 anni, 20 ricoverati in più

Nelle ultime 24 ore in Toscana 714 nuovi casi di contagio con un'età media di 33 anni. Il tasso di occupazione delle terapie intensive sale al 4,39%

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati diagnosticati 714 nuovi casi di Covid a fronte di 19mila tamponi contro i 15mila di ieri, quindi il tasso di positività è sceso al 9,6% (ieri era al 9,7) anche se il numero di contagi è rimasto in linea con quello degli ultimi giorni. L'età media dei 714 nuovi casi è bassa, 33 anni. Questa la ripartizione per fasce di età: il 27% ha meno di 20 anni, il 40% tra 20 e 39 anni, il 22% tra 40 e 59 anni, l'8% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più.

Nel bollettino Covid di oggi della Toscana c'è una nuova vittima, una donna di 60 anni, quindi di età più bassa rispetto ai deceduti per Covid delle ultime settimane, e residente a Firenze. Il totale delle vittime in Toscana del virus sale a 6.927.

I guariti oggi sono 283 in più e portano il totale dal Marzo 2020 a 239.392.

Gli attualmente positivi sono oggi 10.112, in aumento del 4,4% rispetto a ieri (un incremento più basso rispetto alle ultime settimane). Di questi i ricoverati sono 249 (20 in più rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (3 in più). Il tasso di ospedalizzazione resta al di sotto dei limiti che fanno scattare la zona gialla (10% per le terapie intensive e 15% per i reparti ordinari), come potete vedere nella tabella riassuntiva qui sotto della Regione Toscana.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (693 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido antigenico):

- sono 71.249 i casi complessivi ad oggi a Firenze (192 in più rispetto a ieri), 23.558 a Prato (41 in più), 23.926 a Pistoia (78 in più),

- 13.764 a Massa (24 in più), 26.400 a Lucca (100 in più), 30.499 a Pisa (65 in più), 18.504 a Livorno (68 in più)

- 23.718 ad Arezzo (71 in più), 14.535 a Siena (43 in più), 9.723 a Grosseto (32 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

VACCINAZIONI

Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente in Toscana 4.297.413 vaccinazioni, 32.930 in più rispetto a ieri (+0,8%). La Toscana ha tasso 117.149 vaccinazioni ogni 100mila abitanti contro una media italiana di 119.937 ogni 100mila.