Ecco tutti i Comuni con nuovi casi di Covid

Nel nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità l'indice Rt della Toscana è svettato a 1.95. Tutti i Comuni che hanno registrato nuovi casi

FIRENZE — Se non fosse per il basso numero di ricoverati per Covid in ospedale, 249 in tutto, di cui solo 25 in terapia intensiva, la Toscana avrebbe dati da brivido secondo l'ultimo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità diffuso ieri, relativo alla settimana fra il 26 Luglio e il primo Agosto: incidenza settimanale a 110 nuovi casi di infezione da Covid ogni 100mila abitanti (poi salita negli ultimi giorni a 119) e indice Rt di trasmissione del contagio a 1.95 (il vecchio limite di sicurezza era 1).

Tuttavia, grazie alla campagna vaccinale, con il nuovo decreto anti-Covid il parametro più importante è diventato il tasso di occupazione dei posti letto ospedalieri e fino a quando resta, come è attualmente, al di sotto dei limiti la Toscana resta in zona bianca (il tasso attuale è al 4,39% nelle terapie intensive contro un limite massimo del 10% e al 4,45% nei reparti ordinari contro un limite massimo del 15%).

Casomai, nei prossimi giorni, bisognerà tenere sott'occhio l'incidenza settimanale: secondo il nuovo decreto, se una regione supera i 150 nuovi casi ogni 100mila abitanti, la zona gialla scatta a prescindere dalla situazione negli ospedali e la Toscana, arrivata a 119 nuovi casi, non è poi così lontana anche se l'andamento del contagio si sta stabilizzando.

Nelle tabelle qui sotto trovate i Comuni di residenza dei 714 nuovi infettati dal Covid individuati nelle ultime 24 ore dai servizi sanitari regionali. I Comuni non citati non hanno registrato nuovi casi.

