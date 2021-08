Altri 594 toscani positivi al Covid, 18 ricoveri in più

Aumentano i ricoveri in 24 ore che portano il totale a 392. Sono 43 i pazienti in terapia intensiva. Si registra anche il decesso di un uomo

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono aumentate le persone ricoverate nei reparti Covid, che raggiungono così quota 392 ricoverati (18 in più), di questi 43 sono in terapia intensiva (2 in più). Il tasso di occupazione dei posti letto da parte dei malati Covid negli ospedali toscani arriva al 7,54% per le terapie intensive e al 6,93% per i reparti ordinari.

Purtroppo si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 64 anni che viveva in Lucchesia.

Diminuiscono invece i nuovi casi registrati: 594 in più rispetto a ieri con un'età media di 37 anni circa (24% ha meno di 20 anni, 29% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più). Oggi sono stati eseguiti 7.783 tamponi molecolari e 4.130 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5% è risultato positivo. Sono invece 4.907 i soggetti testati oggi di cui il 12,1% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono 12.265 di questi i ricoverati, come detto sono 392 mentre le persone in isolamento contagiate sono 11.873.

Sono 11.690 le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 4.196, Nord Ovest 5.950, Sud Est 1.544).

Le persone complessivamente guarite sono 247.111 (593 in più rispetto a ieri, più 0,2%) e rappresentano il 98% del totale dei contagiati da inizio epidemia.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

Asl centro: sono 73.797 i casi complessivi ad oggi a Firenze (158 in più rispetto a ieri), 24.283 a Prato (28 in più), 24.894 a Pistoia (51 in più),

Asl Nord Ovest: 14.165 a Massa (26 in più), 27.508 a Lucca (74 in più), 31.700 a Pisa (66 in più), 19.637 a Livorno (51 in più),

- Asl Sud est: 24.520 ad Arezzo (71 in più), 15.041 a Siena (42 in più), 10.251 a Grosseto (27 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 247 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 207 nella Nord Ovest, 140 nella Sud est.