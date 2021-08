In Italia 45 morti e 7.470 nuovi casi di Covid

Aumentano i ricoveri nelle terapie intensive, oggi sono 11 in più. Risalgono i contagi mentre calano ancora i decessi registrati una giornata

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono stati 7.470 i nuovi tamponi positivi al Covid-19 emersi in tutta Italia. La conta si era fermata ieri a 7.224. Il risultato è stato elaborato processando 255.218 tamponi molecolari e antigenici, superiori ai 220mila delle 24 ore precedenti.

Tutta Italia è segnata dalla variante Delta, in base ai dati dell'Istituto Superiore di Sanità nelle ultime settimane la variante ha contagiato oltre l'80% dei nuovi positivi.

Sono ancora in calo le vittime del virus, oggi sono 45 rispetto alle 49 di ieri erano.

Il tasso di positività sul totale dei test è sceso ancora a livello nazionale passando dal 3,2% al 2,93%

I ricoverati per Covid in terapia intensiva sono 466, 11 in più rispetto a ieri quando ne erano stati rilevati 455 mentre quelli nei reparti ordinari sono saliti a 3.733 rispetto ai 3.692 di ieri, 41 in più.

I casi totali salgono a 4.478.691, mentre i morti sono 128.728 dall'inizio della pandemia.

I dimessi e i guariti segnano un incremento di 5.462 rispetto alle 24 ore precedenti. Gli attualmente positivi sono, invece, 133.421 con un incremento di 1.959 casi.

Per quanto riguarda le regioni, la Sicilia è ancora in vetta con 1.739 nuovi contagiati, in Veneto ci sono 744 casi in più, poi c'è la Toscana con un incremento di 639 contagi e l'Emilia Romagna che ne ha contati 622. Tutte le altre regioni hanno meno di 600 nuovi casi di infezione.