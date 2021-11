Impennata di morti per Covid, sono 9 in un giorno

L'età media delle vittime è 82 anni, 5 sono uomini, 4 sono donne. I nuovi contagiati sono 305, individuati a fronte di più di 36mila tamponi

FIRENZE — Continua la lunga scia di decessi per Covid in Toscana, dove nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 9 morti, di questi 5 sono uomini e 4 donne con un'età media di 82 anni e vivevano 4 nella provincia di Firenze, 1 nel Pistoiese, 1 a Arezzo e 3 in provincia di Grosseto.

In totale le vittime del Covid da inizio epidemia sono state 7344.

Nelle ultime 24 ore sono stati invece infettati dal virus 305 toscani in più rispetto a ieri, casi di positività riscontrati attraverso 8.801 tamponi molecolari e 27.535 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,8% è risultato positivo. L'età media dei 305 nuovi positivi odierni è di 43 anni circa (23% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 21% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più).

I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 280.422 (95% dei casi totali).

Crescono gli attualmente positivi sono oggi 7.467, +0,5% rispetto a ieri. Di questi i ricoverati sono 301 (4 in più rispetto a ieri), di cui 34 in terapia intensiva (1 in più). Altre 7.166 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi (36 in più rispetto a ieri, più 0,5%). Altri 15.540 toscani (844 in più rispetto a ieri) sono isolati, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 5.007, Nord Ovest 6.486, Sud Est 4.047).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

Asl Centro (146 nuovi casi): sono 81.805 i casi complessivi ad oggi a Firenze (107 in più rispetto a ieri), 27.068 a Prato (12 in più), 27.962 a Pistoia (16 in più),

Asl Nord Ovest (101 nuovi casi): 15.411 a Massa (6 in più), 29.988 a Lucca (22 in più), 34.646 a Pisa (54 in più), 21.854 a Livorno (30 in più),

Asl Sud Est (58 nuovi casi): 26.537 ad Arezzo (11 in più), 17.502 a Siena (17 in più), 11.905 a Grosseto (30 in più).