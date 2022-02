Pedopornografia, arrestati con i video nel pc

Il momento in cui un missile colpisce un grattacielo in centro a Kiev

Scoperta una ingente quantità di immagini e video realizzati mediante lo sfruttamento di minori. Operazione nelle province di Firenze, Pisa e Livorno

FIRENZE — Sono stati sorpresi con una ingente quantità di immagini e video pedopornografici girati utilizzando ragazzini minorenni. Due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione di materiale realizzato mediante lo sfruttamento di minori e sottoposti alla misura restrittiva degli arresti domiciliari.

Si tratta di un 43enne residente nella provincia di Livorno e un 25enne residente nella provincia di Pisa.

L'operazione denominata Binomio è stata svolta dal compartimento polizia postale di Firenze, con l’ausilio delle sezioni di Livorno e Pisa, ha eseguito, nei giorni scorsi, perquisizioni informatiche emesse dalla procura di Firenze.

Gli specialisti hanno scoperto oltre 1100 file a carattere pedopornografico nella disponibilità dell’uomo di Livorno e circa 500, dello stesso tipo, in quella del 25enne pisano.

Gli arresti sono stati convalidati, con la conferma della misura cautelare degli arresti domiciliari per il 43enne di Livorno e la rimessa in libertà, in quanto incensurato, per il 25enne pisano. I procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari.