Prenotazioni vaccini, tocca anche ai nati nel 1962 e 1963

La Regione Toscana ha ufficializzato l'apertura del portale delle vaccinazioni anti-covid per i primi over 50, quelli che hanno 59 e 58 anni

FIRENZE — Dopo aver aperto nel solito giorno il portale per le vaccinazioni ai nati nel 1959, 1960 e 1961 la Regione Toscana ha annunciato nella serata di lunedì che da domani, martedì 11 Maggio anche i nati nel 1962 e 1963 potranno prenotare il loro appuntamento per la somministrazione del vaccino anti-covid. Si tratta dei primi over 50.

Questo il breve comunicato della Regione: "Da domani pomeriggio, martedì 11 Maggio, saranno aperte le agende per la prenotazione vaccini anche per i nati nel 1962 e nel 1963. I soggetti interessati potranno prenotare nei centri vaccinali prescelti sul portale online regionale".

La Regione ha ricordato che il portale "è aperto anche per tutti gli operatori sanitari il cui nominativo è stato comunicato correttamente via pec da parte degli ordini professionali e dei datori di lavoro alla Regione Toscana, come previsto dalla disposizioni nazionali".

Intanto oggi in Toscana è stata superata la soglia del milione di prime dosi effettuate: alle 22 di lunedì sono 1.003.590, mentre le seconde dosi sono più di mezzo milione, cioè 500.599.