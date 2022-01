Primi bimbi nati in Toscana nel 2022

Una bimba è la prima nata a Firenze, Leonardo è il primo bebè del 2022 a Pisa. Visita del presidente Eugenio Giani alla maternità di Careggi

FIRENZE — Quindici minuti dopo la mezzanotte, è nata la prima bambina del 2022 nell’Azienda ospedaliero universitaria fiorentina di Careggi, lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha deciso di aprire il 2022 con la visita agli operatori impegnati nell’area nascita del capoluogo.

Una bimba è la prima nata del 2022 a Firenze. La maternità di Careggi ha registrato oltre 3mila parti nel 2021: il 6% in più rispetto al 2020, in controtendenza sulla denatalità nazionale

Sono 3.140 i nati a Careggi nel 2021, ha spiegato Felice Petraglia, direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda ospedaliero universitaria fiorentina "La Maternità di Careggi, Ospedale Amico del Bambino, nel rispetto dei protocolli Unicef su parto naturale e allattamento al seno è una struttura specializzata nelle gravidanze ad alto rischio e si conferma la prima come volumi in rapporto alla complessità della casistica nel sistema toscano e nell’area metropolitana fiorentina". Un aumento delle nascite c’è stato anche nel Centro Nascita Margherita, che offre la massima naturalità all’evento parto, non medicalizzato, ma comunque all’interno dell’area sanitaria.

"Certamente avrà influito il timore della pandemia nella scelta della nostra ostetricia con 141 nati da mamme Covid positive - ha detto Federico Mecacci, responsabile della Unit Materno Fetale - ma il successo è soprattutto merito dell’impegno e dell’alta professionalità dei nostri medici e delle ostetriche che hanno saputo aiutare i futuri genitori nel percorso nascita. Le maggiori difficoltà in epoca Covid sono state superate gestendo al meglio i divieti, le limitazioni e le difficoltà del distanziamento, senza mai trascurare gli aspetti profondamente emotivi e relazionali che caratterizzano la gravidanza e il parto".

"Di fronte a un ulteriore decremento di circa 5% della natalità a livello Nazionale - ha aggiunto Carlo Dani, direttore della Terapia Intensiva Neonatale - vogliamo interpretare gli oltre 3mila nati di Careggi come un segnale positivo nell’epoca pandemica e delle paure del Covid-19".

E' un maschietto l'ultimo bebè nato nel 2021 a Livorno. Si chiama Tommaso ed è venuto al mondo alle 22 e12 del 30 Dicembre. Si fa attendere, invece, il primo nato del nuovo anno. Livorno chiude il 2021 con 841 nascite, 7 delle quali gemellari.

Il primo nato del 2022 all’ospedale di Cecina si fa attendere. Il 30 Dicembre è nato Safouan. Il bimbo è nato alle 9 e 34 ed è l’ultimo nato del 2021 al punto nascita dell’ospedale di Cecina. Il reparto ha chiuso l’anno con 671 parti e 674 nati.

Il primo nato della provincia di Livorno è atteso all’Elba.

Esattamente 3 ore e 40 minuti dopo lo scoccare della mezzanotte, è venuto al mondo Leonardo, il primo bambino nato a Pisa nel 2022. Alle 11 e 05 del 31 Dicembre è invece venuto al mondo Matteo, l'ultimo bambino nato in città nel 2021.

Nel 2021 all'ospedale di Pontedera si sono registrati 811 parti. L'ultimo bebè dell'anno è Rafael, nato il 30 Dicembre. Il piccolo, 4,450 chilogrammi, con i neo genitori residenti a Capannoli, chiudono quindi il 2021 del Lotti. In queste prime ore del 2022, all'ospedale di Pontedera non ci sono stati nuovi parti. Il primo nato del 2022 si fa attendere.