Record negativo delle nascite, 12.500 bimbi in meno

La pandemia di Covid ha accelerato un trend che va avanti da anni. Il numero medio di figli di donne italiane è dell'1,17, numero più basso di sempre

ROMA — La pandemia ci mette lo zampino favorendo un nuovo record negativo di nati in Italia, secondo l'ultimo rapporto di Istat emerge che nel 2020 i nati sono 404.892 cioè 15.000 in meno a confronto del 2019. Il calo si è accentuato a Novembre e Dicembre dello scorso anno, mesi in cui si cominciarono a contare le nascite concepite all'inizio dell'emergenza sanitaria.

Poi il record di denatalità prosegue anche per il 2021. Secondo i dati provvisori le nascite sono già 12.500 in meno, quasi il doppio di quanto osservato nello stesso periodo del 2020.

Il numero medio di figli delle donne di cittadinanza italiana nel 2020 è stato pari a 1,17. Si tratta del numero più basso di sempre.

Rispetto al 1995, nel 2020 l'età media al parto in Italia è aumentata di oltre due anni, raggiungendo i 32,2 anni; in misura ancora più marcata cresce anche l'età media alla nascita del primo figlio, che si attesta a 31,4 anni nel 2020 (oltre 3 anni in più rispetto al 1995).