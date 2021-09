Quando raggiungeremo l'80% di vaccinati in Toscana

In linea con le previsioni del governo la Toscana è al 70% degli immunizzati contro il Covid con 2.637.883 toscani che hanno ricevuto la seconda dose

FIRENZE — Era Marzo quando il generale Figliuolo aveva dichiarato che l'80% degli Italiani sarebbe stato immunizzato contro il Covid, quindi con doppia dose o con monodose, entro la fine di Settembre 2021, e così il traguardo sta per essere raggiunto.

La campagna vaccinale in Italia procede spedita e verso la fine di Settembre sarà vaccinata l’80% della popolazione. Già ad inizio Settembre era stato raggiunto il 70%.

Ma quando si raggiungerà la soglia dell'80% in Toscana? Stando alla rilevazione di Lab24 per il Sole 24 Ore, con una media di 20mila dosi giornaliere, la Toscana arriverà all'80% degli immunizzati il 28 Settembre, fra due giorni, obiettivo in linea con le previsioni del governo.

Ad oggi in Toscana si è raggiunto il 70% delle persone immunizzate, e la nostra Regione è in vetta per le prime dosi: l'80% dei toscani ha ricevuto almeno una somministrazione di vaccino anti-Covid, al secondo posto dopo il Molise, secondo i dati della Fondazione Gimbe.

Per quanto riguarda le dosi somministrate su quelle ricevute la Toscana si piazza in seconda posizione, dietro l'Emilia Romagna, con 5.356.521 dosi somministrate su 5.803.34092 dosi consegnate, che rappresentano il 92,3% del totale.

Su circa 3,6 milioni di toscani, 2.9 milioni hanno ricevuto la prima dose, dei rimanenti, 340mila hanno meno di 12 anni e non sono stati ancora raggiunti dalla campagna vaccinale.