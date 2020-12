Ristori per lavoratori dello spettacolo, pro loco e maestri di sci

Il Consiglio regionale ha stanziato 1,5 milioni di euro, sono destinati alle partite iva del mondo dello spettacolo, pro loco e maestri di sci

FIRENZE — Il Consiglio regionale della Toscana ha stanziato 1,5 milioni di euro per sostenere le partite iva del mondo dello spettacolo e della cultura, le pro loco e i maestri di sci, soggetti lasciati fuori da altre misure di sostegno per affrontare la crisi economica conseguenza di quella sanitaria dovuta alla Covid-19.

A presentare i provvedimenti sono stati i membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, cioè il presidente Antonio Mazzeo, i due vicepresidenti Marco Casucci e Stefano Scaramelli, i segretari Federica Fratoni e Diego Petrucci. Per i lavoratori dello spettacolo le forme di ristoro sono due, una da 500 euro e una da 2000 euro che può essere elargita in seguito alla presentazione di progetti culturali che parlino dell'identità toscana. Una apposita commissione sarà poi chiamata a valutare i singoli progetti e a quelli più meritevoli verrà corrisposta una ulteriore premialità

Il provvedimento è suddiviso in tre distinte proposte di legge, approvato nell’ultima seduta dell’anno dell’Ufficio di presidenza: ai lavoratori dello spettacolo è destinato un milione, alle Pro Loco sono destinati 250mila euro e i circa 300 maestri di sci toscani potranno contare su 200mila euro di contributi. I contributi alle pro loco saranno ripartiti in base del numero delle domande presentate a seguito di uno specifico avviso pubblico. Per i maestri di sci è stato previsto un ristoro fino a un massimo di 800 euro cadauno.

“Non appena insediati - ha detto Mazzeo - ci eravamo posti un obiettivo politico, trovare risorse proprie del Consiglio Regionale, con tagli e risparmi anche sui costi della politica, per dare una mano a chi è in difficoltà economica a causa della pandemia e che non ha avuto sostegni adeguati. Siamo quindi soddisfatti di essere riusciti in soli due mesi ad arrivare a 1,5 milioni di risparmi che si traducono ora in altrettanti aiuti ad alcune tra le categorie più colpite”.