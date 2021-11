Contratto scaduto, sciopero dei servizi ambientali

Il coming out in tv di Spadafora e la commozione: «Da domani sarò un po' più felice perché sarò anche più libero»

FIRENZE — Sono 6mila gli addetti del comparto di igiene ambientale in Toscana e oggi scioperano per chiedere il rinnovo del contratto nazionale fermo da oltre 27 mesi.

Un lunedì nero per i rifiuti urbani, l'8 Novembre 2021 Cgil, Cisl, Uil e Fiadel hanno indetto infatti lo sciopero generale nazionale di tutte le imprese pubbliche e private del comparto igiene ambientale, dopo che lo scorso 28 Settembre si sono interrotte le trattative per il rinnovo del contratto nazionale.

Lo sciopero nazionale del settore (ogni turno, imprese pubbliche e private col contratto Utilitalia e Fise/Assoambiente) è stato proclamato dalle quattro sigle sindacali: in Toscana tre presidi di lavoratori e lavoratrici: uno (per l’area vasta Centro) davanti alla sede Alia a Firenze; uno (per l’area vasta Sud) davanti alla sede Sei Toscana - Sienambiente a Siena; uno (per l’area vasta Costa) in piazza Stazione a Pisa.



Il presidio davanati alla sede di Alia



"Negli ultimi mesi - spiegano Cgil, Cisl, Uil e Fiadel - i sindacati hanno tenacemente provato a sviluppare – anche nel dettaglio – i temi della piattaforma sindacale e i bisogni dei lavoratori affinché si potesse sottoscrivere un rinnovo contrattuale di prospettiva, più coerente con l’indispensabile sviluppo industriale delle aziende, ma soprattutto come necessario strumento rinnovato nelle regole e nelle tutele per lavoratrici e lavoratori".

Secondo i sindacati "la sfida alla modernizzazione del settore, anche attraverso le risorse dal Pnrr, è solo una: ciclo integrato dei rifiuti e crescita dimensionale delle aziende, qualità ambientale a tariffe contenute per i cittadini, economia industriale e nuove tutele contrattuali per lavoratrici e lavoratori in un rinnovato contratto unico del lavoro".

Spiegano Fp Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Fiadel: “Non vogliamo e non possiamo davvero pensare che il contratto nazionale possa essere immaginato come strumento di precarizzazione e flessibilità senza regole, capace di concorrere solo con delle brutte pratiche che accadono sempre più spesso in alcune aree del Paese. Non possiamo permettere che si mettano in discussione le tutele per lavoratrici e lavoratori, il sistema di relazioni industriali e la rappresentanza sindacale, che non si condividano strumenti contrattuali per migliorare le condizioni e i carichi di lavoro, ma che si voglia la precarizzazione e lo sfruttamento di lavoratrici e lavoratori come unico modello per competere. La mobilitazione sarà lunga e dura certi che il rinnovo contrattuale, come sempre, sarà frutto delle idee e della determinazione di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori”.

Queste le richieste dei sindacati:

Flessibilità estrema sull’organizzazione del lavoro attraverso il sistema degli orari;

Ridimensionamento del sistema delle relazioni industriali per privare i lavoratori della rappresentanza e della partecipazione all’interno dell’azienda;

Precarizzare i rapporti di lavoro soprattutto per lavoratori part/time;

Eliminare totalmente il limite massimo dei lavoratori part/time presenti in azienda;

Parte economica esclusivamente legata agli indici inflattivi e alle dinamiche del corrispettivo economico del committente all’azienda;

Mancato riconoscimento delle professionalità dei lavoratori addetti agli impianti.

La conclusione del rinnovo contrattuale, per i sindacati, non può prescindere da obiettivi come: