Test salivari agli studenti, ecco le prime 10 scuole

Sono 10 le scuole, una per provincia, che danno il via ai test salivari a campione sulla popolazione scolastica. La campagna coinvolge 3.300 studenti

FIRENZE — Si parte anche in Toscana con i test salivari a campione per mappare e tenere sotto controllo il Covid tra gli studenti toscani. Le scuole sono 10, una per provincia, e danno l'avvio alla campagna di testing voluta dal Commissario per l'emergenza Figliuolo.

Nelle prime 10 scuole sentinella sono 3.300 i ragazzi coinvolti di età compresa tra i 6 e i 14 anni. L’arruolamento degli studenti avverrà con il consenso informato delle famiglie, trattandosi di minori. Il prelievo sarà effettuato dal personale sanitario dei dipartimenti di prevenzione delle tre Asl Toscane all'interno delle classi selezionate. I campioni saranno raccolti direttamente a scuola e poi trasportati nei laboratori di analisi.

I test salivari saranno forniti dalla struttura del commissario per l'emergenza Figliuolo e saranno ripetuti ogni 15 giorni, in modo da tenere sotto controllo eventuali contagi e focolai infettivi tra i ragazzi.

Il progetto di screening andrà avanti fino al termine delle lezioni, a Giugno 2022, e potrà coinvolgere anche più istituti nella stessa provincia, la raccolta dei campioni salivari all'interno delle scuole sarà effettuata da personale sanitario delle Asl, poi, in un secondo momento saranno i genitori.

Secondo quanto riportato da il quotidiano La Repubblica i primi istituti scelti dall'assessorato alla Sanità, insieme all'ufficio scolastico regionale, sono i seguenti:

- Istituto Comprensivo Petrarca di Montevarchi (Arezzo)

- Istituto Comprensivo Statale Compagni Carducci (Firenze)

- Istituto Comprensivo Niccolò Pisano (Marina di Pisa)

- Istituto Comprensivo Grosseto 5 (Grosseto)

- Istituto Comprensivo G. Ungaretti (Lucca)

- Istituto Comprensivo Don Roberto Angeli (Livorno)

- Istituto Comprensivo Don Milani (Massa)

- Istituto Comprensivo Montalcini (Pescia)

- Istituto Comprensivo Convenevole (Prato)

- Istituto Comprensivo Pier Andrea Mattioli (Siena)

Dall'inizio del 2021 ad oggi sono stati contagiati dal nuovo coronavirus 25.310 bambini e ragazzi toscani da zero a 18 anni e, di questi, 5.984 frequentavano le scuole elementari e 4.703 le medie. Di qui l'esigenza di tenere sotto controllo la situazione nelle scuole dell'obbligo.