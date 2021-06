Toscana pronta al Pride diffuso

La manifestazione per celebrare la festa Lgbtqia+ è in programma domani in sei città, cioè Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Siena

FIRENZE — Domenica 27 Giugno in piazza in 6 città toscane: Arezzo, Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Siena, torna in Toscana dopo un anno di stop a causa della pandemia di Covid-19, il Gay Pride.

Lo slogan di quest'anno è Liberiamo i diritti per una Toscana ancora più rainbow.

Il Toscana Pride del 2021, sempre causa Covid, non potrà svolgersi con la tradizionale parata prevista a Livorno ma a differenza dello scorso anno, le 14 associazioni che compongono il Comitato organizzatore hanno deciso di dare vita a manifestazioni di piazza diffuse, in cui rispettando le regole di distanziamento sociale e indossando la mascherina, le persone potranno scendere in strada insieme per celebrare la festa dell’orgoglio Lgbtqia+.

Per gli organizzatori l'evento ha due battaglie principali quest'anno: l’approvazione del Ddl Zan "subito e senza tagli" e la realizzazione di un Patto per l’inclusione con la Regione Toscana che "la impegni in azioni concrete a sostegno e a tutela delle persone lesbiche, gay, bisex, trans*, queer, intersex e asessuali".

Nel corso delle manifestazioni sono previsti flash mob, reading e performance artistiche.