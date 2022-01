Tpl in emergenza, bus contati per rientro a scuola

Mancano all'appello 632 autisti. Autolinee Toscana ha riorganizzato il servizio per garantire le fasce orarie frequentate da studenti e pendolari

FIRENZE — L’espandersi di contagi, malattie e quarantene Covid tra gli autisti del trasporto locale su gomma mette a rischio la regolarità del servizio per la giornata del grande rientro in classe degli studenti toscani. Sono 632 gli autisti che mancheranno all'appello, lo ha reso noto Autilinee Toscana, gestore unico del Tpl.

Sono previsti disagi sui servizi urbani ed extraurbani "Ci dispiace ma stiamo continuando a fare di tutto per garantire le corse essenziali, riorganizzando il servizio e chiedendo a chi può lavorare di fare straordinari. Per questo desideriamo rinnovare il nostro ringraziamento a tutti i nostri dipendenti per lo sforzo che stanno compiendo" è il messaggio di Autolinee Toscana agli utenti regionali.

Per il Dipartimento Sud di Autolinee Toscana, con i dati aggiornati al pomeriggio odierno, sono previste le assenze di 53 autisti a Siena; 27 a Grosseto, 25 ad Arezzo e 6 a Piombino, per un totale di 111 autisti in malattia o comunque impossibilitati a lavorare. Per il Dipartimento Nord, a Massa Carrara ci sono 25 autisti malati, 47 a Lucca, 45 a Pisa e 48 a Livorno per un totale di 165. Per il Dipartimento Centro 238 a Firenze urbano, 39 nel Firenze extraurbano, 35 a Pistoia e 44 a Prato/Empoli, per un totale di 356.

A preoccupare maggiormente sono le aree di Firenze, Lucca, Siena, Massa-Carrara. Tutto ciò al netto di altri possibili disagi, derivanti da altri autisti in malattia o finiti in quarantena, nel frattempo, che al momento non sono preventivabili.

A Firenze sono garantite tutte le corse scolastiche. Verranno ridotte le frequenze sulle linee urbane distribuendo le risorse sulle varie linee. All’occorrenza saranno attivati piani con riduzione dei servizi sulle linee a minor domanda. Per aggiornamenti e informazioni in tempo reale si raccomanda la consultazione del sito at-bus.it alla sezione “prossimi passaggi”. At teme di perdere circa 100 turni su 770.

Nel capoluogo per il servizio extraurbano sulle corse soppresse della mattina, riportate qui di seguito, sono presenti altri autobus che comunque dovrebbero ridurre il disservizio per gli utenti.

Linee coinvolte: Linea 365 A 7,15-8,10 Greve parcheggio-Stazione Orti Oricellari, 13,35-14,35 Autostazione Firenze-Greve parcheggio, 17,10-18,05 Greve parcheggio- Autostazione Firenze, 18,30-19,40 Autostazione Firenze-Ferruzzi Linea 365 C 14,35-14,40 Greve piazza Trento-parcheggio, 14,45-15 Greve parcheggio-Lamole, 15-15,20 Lamole-Greve piazza Trento Linea 370 B 5,55-6,48 San Casciano autostazione-Poggibonsi Fs, 6,50-7,48 Poggibonsi Fs - San Casciano autostazione, 13,10-13,30 San Casciano autostazione – San Fabiano, 13,30-13,50 San Fabiano - San Casciano autostazione, 14,10-14,30 San Casciano autostazione – San Fabiano, 14,30-14,50 San Fabiano - San Casciano autostazione Linea 370 A 7,50-8 San Casciano autostazione - San Casciano autostazione, 6,45-7,38 Tavarnelle Centro – Firenze Orti Oricellari Linea 372 A 9,10-10,10 San Casciano autostazione - San Casciano autostazione Linea 371 A 14-14,55 Autostazione Firenze - San Casciano autostazione, 15,55-16,35 San Casciano autostazione – Orti Oricellari Linea 37 17,35-18,15 Autostazione Firenze – Cerbaia Centro, 18,15-18,55 Cerbaia Centro – Stazione Orti Oricellari Linea 368 A 19,10-20 Autostazione Firenze – Mercatale Val di Pesa Linea 34 5,50-6,20 Montaione-Castelfiorentino, 6,45-07,15 Castelfiorentino FS - Montaione, 7, -7,50 Montaione – Castelfiorentino FS, 8-8,30 Castelfiorentino-Montaione, 8,35-9,05 Montaione – Castelfiorentino FS Linea 33 9,15-9,45 Castelfiorentino-Empoli-Autostazione St. 5, 13,05-14,20 Empoli Autostazione Stallo 5 - Montaione, 7,10-7,40 Castelfiorentino-Empoli-Autostazione St. 5

Per la zona di Pistoia, i maggiori disagi si verificheranno nell’area di Montecatini sulle seguenti linee: linea 73 nella fascia 13:00-13:30 e 19-20:30, linea 701 nella fascia 14:00-15:00 e 16:30-17:30, linea 703 nella fascia 6-8 e 13-13:30, linea P855 nella fascia 14:30-15:30, linea R04 nella fascia 7-8:30 e 13-15, linea urbane nella fascia 18-19

Per quanto riguarda Empoli è tutto coperto; a Prato rimangono scoperti 14 spezzoni di turno per un equivalente di circa 28 coppie di corse che non saranno garantite. In ogni caso saranno garantite le corse scolastiche e le soppressioni saranno distribuite sulle linee urbane che hanno una frequenza ravvicinata.

A Siena le linee interessate da possibili disagi sono: s2 16:10 17:22 PIAZZA DEL SALE-VIA GARIBALDI, s3 09:52 17:01 PIAZZA GRAMSCI-DUE PONTI, s5 17:07 20:40 DUE PONTI-ARETINA DUE PONTI, s9 17:37 18:20 PIAZZA GRAMSCI-VIA GABRIELLI, s10 11:54 14:10 PIAZZA DEL SALE-BELVERDE, s18 15:20 15:37 VIA TOZZI-PIAZZETTA COLLE, s31 13:50 15:00 PIAZZA GRAMSCI-VOLTE BASSE, s33 06:10 06:40 ROSIA-PIAZZA GRAMSCI, s33 13:13 20:30 PIAZZA GRAMSCI-ROSIA, s38 12:20 12:45 PONTE PIANELLA-PIAZZA GRAMSCI, s51 15:45 15:57 CORONCINA CAPOLINEA-PIAZZA DEL MERCATO, s52 06:33 09:28 PARCHEGGIO VIALE TOSELLI-LOGGE DEL PAPA, s52 17:57 20:52 PARCHEGGIO VIALE TOSELLI-LOGGE DEL PAPA, s53 07:05 08:55 TOSELLI Parcheggio-LOGGE DEL PAPA, s54 15:17 15:45 PIAZZA INDIPENDENZA-CORONCINA CAPOLINEA

Per la città di Siena le linee coinvolte sono: 126 06:15 07:05 MENSANO Capolinea, 126 14:05 15:40 COLLE V.ELSA (via Bilenchi), 127 07:05 08:40 AUTOSTAZIONE SIENA (stallo 7)-GAIOLE, 130 07:10 08:30 COLLE V.ELSA (via Bilenchi)-S.GIMIGNANO- STRADA, 130 13:00 20:00 Ist. RONCALLI-SAN GIMIGNANO - STRADA, 135 08:15 08:35 POGGIBONSI/PIAZZA MAZZINI-VIALE DEI MILLE, 135 13:50 14:05 PIAZZA MAZZINI (stallo 3)-COLLE (via Bilenchi), 136 08:15 09:30 SIENA-VIA TOZZI-STAGGIA SENESE, 201 06:11 09:42 COLLE V.ELSA (via Bilenchi)-CAMPIGLIA, 201 12:12 14:42 COLLE V.ELSA (via Bilenchi)-CAMPIGLIA

Per il servizio urbano a Poggibonsi: 302 15:35 16:35 VIA SARDELLI-VIA GIOTTO, 305 7:35 07:50 BELLAVISTA-Piazza Danimarca-PIAZZA MAZZINI, 305 17:35 20:27 PIAZZA MAZZINI (stallo 4)-STAGGIA, 354 7:50 08:15 PIAZZA MAZZINI (stallo 3)-LAPPETO

Il servizio urbano a San Gimignano: SG1 13:35 18:02 SANTA LUCIA - Via Ghirlandaio, SG3 7:00 08:50 PIAZZALE MONTEMAGGIO-CASTEL S.GIMIGNANO

Possibili disagi sono previsti anche per la sede operativa di Grosseto, sui collegamenti urbani ed extraurbani con l’attuale previsione di tre turni scoperti che potrebbero determinare disservizi per l’utenza.

Per quanto riguarda i servizi di Arezzo e Piombino, stando alle attuali previsioni di assenza, i collegamenti urbani ed extraurbani saranno regolari.

Nel Valdarno aretino le linne interessate sono: MIV01 11:00 11:28 LEVANE COOP-SAN GIOVANNI VALDARNO COOP, MIV01 11:30 11:58 SAN GIOVANNI VALDARNO COOP-LEVANE COOP, MIV01 12:00 12:28 LEVANE COOP-SAN GIOVANNI VALDARNO COOP, MIV01 12:30 12:58 SAN GIOVANNI VALDARNO COOP-LEVANE COOP, MIV01 13:00 13:28 LEVANE COOP-SAN GIOVANNI VALDARNO COOP, MIV01 13:30 13:58 SAN GIOVANNI VALDARNO COOP-LEVANE COOP

Urbano Pisa: riduzione delle frequenze di servizio per tutte le linee, con possibili corse saltate in tutte le fasce orarie da inizio a fine servizio.

Urbano Pontedera: soppressione della navetta A dalle 11:45 fino a fine servizio.

Soppressa la linea Extraurbano 320 San Miniato (tratta p.zza Dante-p.zza Eufemi) fascia 6:08/8:45 e dalle 10:45 a fine servizio.

Soppressa linea Extraurbano 190 corsa Pisa-Pontedera ore 18 e corsa Pontedera-Pisa ore 18:50.

A Massa Carrara: nelle linee extraurbane disagi previsti sulle corse scolastiche Fosdinovo-Aulla, Bergiola-Massa, potrebbero non essere coperte. Un solo bus scolastico previsto per la corsa Colonnata-Carrara. Nel servizio urbano potrebbero esserci disagi, a cui verrà fatto fronte con alcuni bus di operatori privati (Lorenzini).

A Lucca la situazione è definita "complessa": Urbano Lucca: metà frequenza Lam Verde, linea 57 7.20 Nozzano-P.le Verdi - Istituto Agrario Mutigliano, Linea 59 Balbano 7.35 per P.le Verdi e scuole ITIS.

Urbano Viareggio: Linea 21 metà frequenza dono alle 12.00, Linea 27 metà frequenza dalle 14.00 alle 17.00

Cinta extraurbana di Lucca: E10 Pisa 6.18- Pietrasanta 7.46, E3 Lucca 13.30. - Pisa 13.27, E4 Gallicano 7.24-Castelnuovo Scuole e stazione Fs - Castelnuovo scuole, E49 Castelnuovo scuole 13.00-Fornaci di Barga + coincidenza per Filecchio, E10 13.07 Lucca per Bagni di Lucca ( di due bus si parte solo con 1), E2 13.05 Lucca- Viareggio ( di due bis si parte solo con 1 macchina), E1 ore 7.21 Viareggio- Forte dei Marmi

A Livorno non si prevedono disagi nel servizio, al netto di ulteriori assenze causa Covid che si verificassero nelle prossime ore.