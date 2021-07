Uccisi dal Covid altri 8 toscani, 100 i ricoverati

Aumentano nelle ultime 24 ore le persone malate ricoverate nei reparti Covid. Diminuisce ancora l'età media dei nuovi casi e arriva a 31 anni

FIRENZE — In Toscana nelle ultime 24 ore sono morte 8 persone risultate positive al Covid, 4 uomini e 4 donne con un'età media di 74,6 anni. i deceduti, relativamente alla provincia di residenza, vivevano 3 a Firenze, 1 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Lucca, 1 a Arezzo.

Per quanto riguarda i nuovi casi tra ieri e oggi ne sono stati registrati 41 e di questi la metà hanno meno di 20 anni. L'età media dei nuovi positivi odierni è di 31 anni circa: il 50% ha meno di 20 anni, 12% tra 20 e 39 anni, 24% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più.

Oggi sono stati eseguiti 3.222 tamponi molecolari e 1.102 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,9% è risultato positivo. Sono invece 1.631 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,5% è risultato positivo.

I guariti tra ieri e oggi sono stati 91 e raggiungono quota 236.133 (96,6% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 1.509, di questi i ricoverati sono 100 (5 in più rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva (1 in meno).

Sono invece 1.409 persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (63 in meno rispetto a ieri).

Sono 8.167 (179 in meno rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 3.820, Nord Ovest 3.931, Sud Est 416).



Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- Sono 67.545 i casi complessivi ad oggi a Firenze (11 in più rispetto a ieri), 22.621 a Prato, 23.040 a Pistoia,

- 13.324 a Massa (2 in più), 24.692 a Lucca (6 in più), 29.257 a Pisa (6 in più), 17.518 a Livorno (1 in più),

- 22.887 ad Arezzo (3 in più), 13.899 a Siena (5 in più), 9.187 a Grosseto (7 in più).

Sono 11 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 15 nella Nord Ovest, 15 nella Sud est.



Sono 6.883 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.221 a Firenze, 601 a Prato, 631 a Pistoia, 527 a Massa Carrara, 667 a Lucca, 702 a Pisa, 416 a Livorno, 508 ad Arezzo, 334 a Siena, 185 a Grosseto, 91 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.