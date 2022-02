Ucraina, primi profughi accolti in Toscana

Le prefetture sono a lavoro per coordinare l'accoglienza di donne e bambini fuggiti dalle zone di guerra. La Toscana prepara gli ex alberghi Covid

FIRENZE — I primi cittadini ucraini fuggiti dalle zone di guerra sono arrivati in Toscana, lo hanno reso noto oggi i prefetti che hanno avviato i tavoli con le istituzioni e le associazioni di volontariato.

Le ipotesi di accoglienza contemplano i posti nei Cas ma anche la possibilità di convertire gli Hotel Covid usati per la pandemia e di utilizzare il circuito Airbnb.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha partecipato al vertice convocato dal prefetto di Firenze a Palazzo Medici Riccardi. Il governatore ha annunciato la conversione delle strutture alberghiere usate come Covid Hotel durante la pandemia per accogliere i rifugiati in arrivo "Li abbiamo già utilizzati per accogliere i profughi afghani la scorsa estate - ha ricordato Giani - adesso si tratta di vedere quali saranno le linee di indirizzo del governo e adatteremo le strutture per l'accoglienza. I rifugiati arriveranno con mezzi di fortuna - ha sottolineato - per questo è necessario un coordinamento nazionale anche per stabilire regole flessibili per la loro accoglienza".

Presente al vertice di Firenze anche il presidente di Anci Toscana e sindaco di Prato, Matteo Biffoni, che ha dichiarato "Domani saremo ricevuti al ministero dell'Interno per coordinarci e gestire un flusso che non conosciamo perché non sappiamo quanto durerà la guerra ma parliamo di centinaia di migliaia di persone".

A Firenze sono arrivati oggi i primi 30 profughi, si tratta di donne e bambini che sarebbero in buone condizioni di salute.

Il prefetto della Città metropolitana, Valerio Valenti, ha spiegato che il flusso è appena iniziato "Dobbiamo liberare velocemente delle strutture da dedicare esclusivamente all'accoglienza dei profughi". Al momento nel capoluogo sarebbero disponibili alcuni appartamenti della Fondazione Kennedy e della rete del consolato ucraino, inoltre i centri di accoglienza Cas avrebbero 147 posti disponibili, infine ci sono gli ex alberghi sanitari gestiti dalle Asl attraverso la struttura regionale per l'emergenza sanitaria.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha reso noto inoltre al prefetto di avere contattato i vertici di Airbnb che ha annunciato la disponibilità di 100mila alloggi in tutta Europa. Il circuito degli affitti turistici, ben presente a Firenze e che da anni collabora con Palazzo Vecchio, renderebbe disponibili alloggi liberi subito in accordo con i proprietari ma sarebbero in corso trattative sui tempi di permanenza, non proprio a breve termine.

Intanto in tutta la Toscana sono state attivate le reti di solidarietà e raccolte per beni di prima necessità.