Attualità lunedì 17 maggio 2021 ore 14:50

Vaccini, aprono le agende per chi ha 48 e 49 anni

Si tratta del primo giorno disponibile per la decade dei quarantenni che vivono in Toscana. Il via libera scatta alle 17