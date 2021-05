Carlo Conti si vaccina al Mandela Forum

Il noto conduttore toscano si è recato al centro vaccinale allestito al Nelson Mandela Forum di Firenze per la vaccinazione contro il Coronavirus

FIRENZE — Oggi è stato il turno di Carlo Conti al Nelson Mandela Forum non per uno spettacolo ma per la vaccinazione contro il Covid-19.

A dare la notizia è stato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha pubblicato lo scatto sui social network.

Carlo Conti era stato ricoverato nei mesi scorsi dopo essere risultato positivo al Covid-19.

Prima di Carlo Conti al Mandela sono passati anche gli amici e colleghi Leonardo Pieraccioni e Marco Masini che proprio al Mandela Forum avevano portato lo spettacolo record di repliche che li ha visti protagonisti in tutta Italia.