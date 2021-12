In auto sfonda l'ingresso del negozio

Quirinale, Mattarella ai diplomatici: «Oggi per me è anche l'occasione di un commiato»

Pauroso incidente in tarda mattinata quando la vettura è finita contro l'entrata dell'esercizio commerciale. Sul posto vigili del fuoco e Municipale

FIRENZE — Ha sfondato con l'auto la porta d'ingresso del negozio, entrandoci con buona parte della parte anteriore della vettura. E' accaduto nella tarda mattinata in piazza Gualfredotto da Milano a Firenze.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nel pauroso incidente, e lo schianto ha prodotto unicamente danni materiali.

Sul posto sono intervenute le quadre dei vigili del fuoco del comando di Firenze insieme alla polizia municipale. Adesso si lavora ad accertare le cause del sinistro.

Secondo la prima ricostruzione della polizia municipale dopo la visione delle immagini delle telecamere, l'auto proveniente da via Caponsacchi una volta arrivata all'incrocio con piazza avrebbe cercato di parcheggiare affiancando ai veicoli in sosta. Ma durante la manovra qualcosa deve essere andato storto: la vettura ha fatto un balzo in avanti finendo contro la vetrina.