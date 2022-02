Le rompe la faccia per portarle via il cellulare

Rapina violenta nella notte ai danni di una donna aggredita a pugni sul viso in pieno centro. Per le fratture riportate dovrà essere operata al volto

FIRENZE — Le ha rotto la faccia a pugni pur di portarle via il telefono cellulare, aggredendola a pugni fino a procurarle ferite e fratture al volto per le quali adesso dovrà essere operata. È accaduto la notte scorsa in pieno centro, in via dei Pilastri.

Mancava poco alle 2 del mattino quando i carabinieri del nucleo radiomobile passando nella strada hanno notato una donna ferita in viso con un ragazzo che la stava soccorrendo. La 47enne ha riferito di esser stata aggredita e derubata del suo cellulare mentre stava comminando per tornare a casa.

Ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo che l'aveva colpita con pugni al volto e che poi le aveva strappato il telefono cellulare dalle mani. Infine si era dileguato. La vittima è stata trasportata da personale del 118 al pronto soccorso. È stata ricoverata in attesa di intervento per le fratture riportate. La compagnia di carabinieri di Firenze indaga.

E non si tratta del primo episodio di questo genere avvenuto in pochi giorni nelle strade di Firenze. All'alba di domenica scorsa, nella zona della stazione di Santa Maria Novella, tra viale Fratelli Rosselli e via Alamanni, sorte simile era toccata a una donna di 65 anni che nell'aggressione a pugni al volto aveva riportato un trauma cranico, la frattura del naso e la rottura di tre denti.