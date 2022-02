Le distrugge la faccia per prenderle la borsa

Paura per una donna nella zona della stazione Santa Maria Novella: picchiata a sangue da un uomo recidivo che ha alle spalle anche un tentato omicidio

FIRENZE — Una donna di 65 anni ha subito questa mattina una violentissima aggressione per rapina da parte di un uomo di 30 anni, originario del Gambia.

I fatti sono avvenuti verso le 6,30 tra viale Fratelli Rosselli e via Alamanni nella zona della stazione Santa Maria Novella.

La donna stava andando a lavorare quando è stata colpita con dei pugni al volto dal gambiano.

L'aggredita ha subito un trauma cranico e la frattura del naso e di tre denti. In ospedale la prognosi è stata di 30 giorni.

L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri, ha precedenti penali ed è irregolare sul territorio italiano. È recidivo: il 2 Febbraio è stato arrestato per un'aggressione simile a una donna nella stessa zona mentre nel marzo 2017 era stato arrestato per un tentato omicidio in provincia di Isernia.

I carabinieri sono stati chiamati da un passante che si erano fermato a prestare le prime cure alla donna aggredita.

La donna ha raccontato che il malvivente l'ha colpita senza preavviso, poco dopo che lei aveva parcheggiato l'auto. Dopo le botte è scappato con la borsa.

L'aggressore è stato individuato e arrestato dai carabinieri in via degli Orti Oricellari. A quanto si è appreso avrebbe avuto le mani e il giacchetto sporchi di sangue e aveva con sé oggetti che erano nella borsa della donna. È stato arrestato con l'accusa di rapina e lesioni personali.