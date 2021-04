Le autorità sanitarie Usa sospendono il vaccino Janssen

Lo stop dopo 6 casi di trombo-embolia in donne fra i 18 e i 48 anni. In arrivo in Toscana 11mila dosi. Alle 16 incontro Aifa e Ministero della sanità

ROMA — Non c'è pace sul fronte dei vaccini anti-Covid.

Mentre sono attese per oggi, nel deposito del Ministero della difesa di Pratica a Mare, le prime 184mila dosi del vaccino monodose Janssen, prodotto da Johnson & Johnson, nelle stesse ore The New York Times ha diffuso la notizia che la Fda (l'agenzia federale sanitaria degli Stati Uniti), ha chiesto "una pausa immediata nell'uso del vaccino monodose di Johnson & Johnson dopo che 6 donne di età compresa fra i 18 e i 48 anni hanno sviluppato "una malattia rara che coinvolge coaguli di sangue" entro le prime 2 settimane dalla vaccinazione". Il Times specifica che "una donna è morta e una seconda donna in Nebraska è stata ricoverata in condizioni critiche". La sospensione provvisoria è ovviamente finalizzata ad approfondire eventuali correlazioni fra l'assunzione del vaccino e i 6 casi di eventi trombo-embolitici, classificabili come rari visto che, allo stato attuale, negli Usa sono state somministrate circa 7 milioni di dosi di Janssen.

La decisione della Fda ha avuto immediate ripercussioni nel resto del mondo, Italia compresa: alle 16 di oggi è stata fissata una riunione fra i vertici del Ministero della salute e quelli dell'Aifa, l'agenzia italiana del farmaco, per decidere come procedere.

La Regione Toscana contava sulla consegna entro questa settimana di 11mila dosi di vaccino Janssen e il governatore Giani aveva già annunciato che sarebbero state somministrate a persone di età compresa fra i 70 e i 79 anni. Ma il piano potrebbe essere rivisto alla luce di eventuali, nuove indicazioni da Roma.