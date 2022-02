Rapina in un bar, ferita la moglie del titolare

Il malvivente voleva le chiavi dell'auto del proprietario del locale. Quando le ha ottenute ha tentato di fuggire ma ha avuto un incidente

GREVE IN CHIANTI — Notte da in cubo per il titolare di un bar e sua moglie. Nel corso della serata di ieri, un uomo di 25 anni di origine nordafricana ha fatto irruzione nel locale con in mano un coltello da cucina e minacciando di ferire qualcuno ha intimato al proprietario di consegnargli le chiavi della sua auto per poterla rubare.

Qualche secondo dopo il malvivente era riuscito nel suo intenti ma non senza aver ferito col coltello, al volto e alle mani, la moglie del proprietario.

Il 25enne è quindi salito a bordo della vettura appena rubata ed è partito a tutto gas ma la fuga è durata pochissimo perchè si è subito schiantato contro alcuni paletti metallici installati a margine della strada. A quel punto sono arrivati i Carabinieri che sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo.

Sia il malvivente che il titolare del bar con la moglie sono stati ricoverati in ospedale. Nessuno dei tre versa in pericolo di vita.