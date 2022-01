Notte di fuoco nella discarica dei rifiuti

Allarme nella notte per l'incendio divampato tra i rifiuti della discarica delle Strillaie. Sul posto i vigili del fuoco e la protezione civile

GROSSETO — Notte di apprensione a Grosseto per l'incendio divampato nella discarica delle Strillaie, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile coordinati dalla prefettura.

L'allarme è scattato intorno alle una di notte per un principio di incendio in località Strillaie, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale oltre alla protezione civile. Una volta completate le operazioni di spegnimento sono state attivate le procedure di bonifica e di verifica sanitaria.

Il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha reso noto che "L’intervento è stato condotto in maniera tempestiva, posso rassicurare i cittadini che le fiamme sono state domate. Inoltre, proprio in queste ore sono in corso le procedure di rilevamento e indagine necessarie. Grazie a tutti, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alla Polizia Municipale, per la prontezza dimostrata"