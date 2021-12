I fratelli rapinatori collezionisti auto di lusso

Sotto sequestro per ordine del tribunale 6 supercar e un conto corrente del valore complessivo di 230mila euro. I due erano a capo della banda del soccorso

PRATO — Per anni hanno seminato il terrore nel quartiere del Soccorso, mettendo a segno rapine ai danni soprattutto di cittadini cinesi.

Stiamo parlando di 2 fratelli ai quali sono stati appena sequestrati dalla polizia un conto corrente e sei vetture di lusso per un valore complessivo di 230mila euro. Non più tardi di un mese fa la polizia aveva sequestrato ai due anche immobili e quote societarie per altri 220mila euro. Tutti denaro considerato provente di crimini.

Il fratello maggiore attualmente è ai domiciliari, queli minore in carcere. Le indagini proseguono.