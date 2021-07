Volata green pass, 32mila prenotazioni in più

Negli ultimi 5 giorni i toscani hanno prenotato il 95% delle dosi di vaccino disponibili. Il siero anti-covid ha ridotto dell'88% i casi di infezione

FIRENZE — Continua l'effetto green pass, la certificazione dell'avvenuta somministrazione di almeno una dose di vaccino anti-Covid che, grazie all'ultimo decreto del governo Draghi, dal 6 Agosto diventerà obbligatoria per svolgere una lunga serie di attività (per vedere quali clicca qui).

Negli ultimi giorni il portale prenotavaccino.sanita.toscana.it ha registrato 32.806 prenotazioni aggiuntive, rese possibile da una fornitura extra di 25mila dosi di siero Pfizer giunta da Roma.

In Toscana il tasso di prenotazione si mantiene alto, raggiungendo il 95,68% delle dosi disponibili. A guidare questa particolare classifica è la Asl Toscana sud est in cui sono state prenotate tutte le 5.122 dosi messe a disposizione sul portale nel periodo che va dal 19 al 23 luglio.

Nella Asl nord ovest sono risultate ancora disponibili 1.030 dosi sulle 11.217 totali. Quelle rimaste non prenotate nella Asl centro sono 449 sulle 17.946 messe a disposizione dei cittadini.

Ieri, 24 luglio, le prenotazioni complessive hanno raggiunto quita 16mila.

Da domani, 26 Luglio, le dosi aggiuntive che verranno inserite nel sistema di prenotazione saranno circa mille ogni giorno fino al prossimo 8 agosto.

Si tratta di circa 15mila dosi del siero Moderna che saranno prenotabili con il last minute da parte di tutte le categorie di cittadini, indipendentemente dalla loro età e condizione di salute. Ricordiamo che le prenotazioni last minute scattano sul portale ogni giorno dalle 19 a un minuto prima della mezzanotte e la somministrazione avviene nelle 24 ore successive.

Secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto superiore di sanità, nelle ultime 2 settimane, quando la variante Delta aveva già cominciato a galoppare, le vaccinazioni con doppia dose hanno ridotto dell'88% i casi di contagio, del 95% i ricoveri in ospedale, del 97% quelli in terapia intensiva e del 96% i decessi per Covid.

Per quanto riguarda i nuovi contagiati, negli ultimi 30 giorni, a livello nazionale, sono risultati non vaccinati neppure con una dose il 33% dei nuovi casi positivi, il 46% dei ricoverati in ospedale, il 71% dei ricoverati in terapia intensiva e il 69% dei deceduti.

Mediamente quindi la vaccinazione ha scongiurato manifestazioni gravi della malattia nel 70% delle persone vaccinate.