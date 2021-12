In Italia 15.085 nuovi casi di Covid e 103 morti

Un numero così elevato di nuovi positivi in 24 ore non si registrava dall'8 Giugno. Lieve aumento dei ricoverati in ospedale

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 15.085 nuovi positivi al Covid - non succedeva dall'8 Giugno - a fronte di 573.775 tamponi, 150mila in meno rispetto al giorno prima dove peraltro i casi di contagio erano stati 12.764. Il tasso di positività sul totale dei tamponi è al 2,6%. Dall'inizio della pandemia i casi di infezione hanno superato i 5 milioni.

In aumento anche le vittime, oggi sono 103, in aumento rispetto alle 89 di ieri. Il totale delle vittime sale a 133.931.

I dimessi e i guariti oggi sono 9.457 e portano il numero complessivo a 4.709mila.

Gli attualmente positivi oggi sono 199.783, 5.513 in più. Di questi, i ricoverati in ospedale con sintomi sono 5.248, 21 in più, di cui 686 sono in terapia intensiva, 3 in più.

Le regioni che hanno registrato i maggiori incrementi di nuovi casi sono Lombardia, Veneto, Campania, Emilia Romagna e Lazio. Nella tabella qui sotto i dati di tutte le regioni.

