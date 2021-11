Altri 385 toscani contagiati in 112 Comuni

A cosa serve una legge per la concorrenza

Cresce il numero di nuovi casi positivi diagnosticati dalle Asl in un giorno e anche il numero di Comuni che hanno registrato nuovi focolai

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore sono stati individuati in Toscana 385 nuovi contagiati dal Covid-19, residenti in 112 Comuni diversi, a fronte di 29.755 test, quasi 9.000 in meno rispetto a ieri.

Il tasso di positività sale all'1,29 sul totale dei tamponi e al 4,3% sulle prime diagnosi.

Qui sotto la tabella con i Comuni che hanno registrato i nuovi casi di infezione.

Tabella Regione Toscana