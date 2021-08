Morti di Covid altri 5 toscani, 511 nuovi casi

Andrew Cuomo annuncia le dimissioni da governatore di New York: «Il modo migliore per aiutare è farmi da parte»

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono decedute per Covid altre 5 persone, 4 donne e un uomo con un'età media di 75 anni e residenti rispettivamente 2 in provincia di Firenze, 1 nel pistoiese, 1 a Pisa, 1 nell'aretino. Il totale delle vittime del virus sul territorio regionale sale a 6.937.

I nuovi casi di contagio sono 511, in linea con i 492 di ieri ma a fronte di un numero di tamponi praticamente raddoppiato, quasi 13mila, di cui 5.273 effettuati su casi sospetti: il 9,7% è risultato effettivamente contagiato. I guariti sono invece 276 e portano il totale a oltre 240mila.

Tolti i deceduti e i guariti dal Covid, gli attualmente positivi sono oggi 11.040, in crescita del 2,1% rispetto a ieri. Rallenta l'incremento dei ricoverati in ospedale: oggi i nuovi ingressi sono 9 contro i 25 di ieri, tutti nei reparti ordinari per un totale di 292 persone, di cui 30 si trovano in gravi condizioni in terapia intensiva: è lo stesso numero di ieri.

Il tasso di ospedalizzazione dei malati di Covid è al 5,26 per le terapie intensive (il tetto che fa scattare la zona gialla è il 10%) e al 5,21 per i reparti ordinari (il tetto massimo è il 15%).

Altre 10.748 persone attualmente positive al Covid sono in isolamento a casa con sintomi lievi o prive di sintomi (221 in più rispetto a ieri).

In lieve calo, 34 in meno, le persone in isolamento e sotto la sorveglianza dell'Asl dopo un contatto con i contagiati: oggi sono 12.584 (Asl Centro 4.887, Nord Ovest 6.019, Sud Est 1.678).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (494 confermati con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico):

Asl Toscana Centro - Sono 71.671 i casi complessivi ad oggi a Firenze (132 in più rispetto a ieri), 23.653 a Prato (30 in più), 24.089 a Pistoia (43 in più),

Asl Toscana Nord Ovest - 13.821 a Massa (12 in più), 26.562 a Lucca (44 in più), 30.733 a Pisa (63 in più), 18.698 a Livorno (65 in più),

Asl Toscana Sud Est - 23.865 ad Arezzo (47 in più), 14.627 a Siena (28 in più), 9.825 a Grosseto (47 in più).