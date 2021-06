In Toscana meno di 100 ricoverati in intensiva, altri 7 morti

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Covid sono 186 su meno di 9.000 tamponi. L'età media è 39 anni, uno su 4 ha meno di 20 anni,

FIRENZE — In Toscana sono stati individuati 186 nuovi casi di Covid sottoponendo a tampone 3.654 persone con sintomi sospetti o entrate in contatto con contagiati, di cui è risultato positivo il 5,1%. Considerando anche i tamponi di controllo e antigenici rapidi sono stati eseguiti meno di 9.000 test, complice la giornata festiva di ieri. L'età media dei nuovi positivi odierni è di 39 anni circa (24% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 36% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

Nel bollettino Covid di oggi della Toscana ci sono 7 nuovi decessi: 2 uomini e 5 donne con un'età media di 76 anni, residenti 1 nel fiorentino, 2 nel pisano, 1 in provincia di Livorno, 2 nel senese e uno nel grossetano. Il totale delle vittime sale a 6.736.

I guariti invece oggi sono 504 in più per un totale di 228.399 persone sulle 241.929 che hanno contratto l'infezione da Covid.

Tolti i guariti e i deceduti, gli attualmente positivi al Covid in Toscana sono oggi 6.794, in calo del 4,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 469 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 99 in terapia intensiva (4 in meno). Altre 6.325 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (317 in meno rispetto a ieri).

Sono invece 19.914 (472 in meno rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 8.740, Nord Ovest 6.364, Sud Est 4.810).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- Sono 66.764 i casi complessivi ad oggi a Firenze (54 in più rispetto a ieri), 22.342 a Prato (19 in più), 22.833 a Pistoia (20 in più),

- 13.267 a Massa Carrara (13 in più), 24.504 a Lucca (6 in più), 29.035 a Pisa (14 in più), 17.361 a Livorno (8 in più),

- 22.703 ad Arezzo (11 in più), 13.711 a Siena (24 in più), 8.854 a Grosseto (17 in più).

La Toscana resta al 12mo posto nella classifica delle regioni per numerosità di casi.