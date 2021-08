Chi sono le due vittime della tragedia di Amaro

Andrew Cuomo annuncia le dimissioni da governatore di New York: «Il modo migliore per aiutare è farmi da parte»

PROVINCIA DI UDINE — Si chiamava Pietro Castracane e aveva 61 anni l'imprenditore fiorentino che ieri è deceduto insieme alla figlia Nicole di 10 anni in un terribile incidente avvenuto lungo la strada statale 52 Carnica: secondo una prima ricostrizione delle forze dell'ordine l'auto guidata da Castracane avrebbe invaso la corsia opposta per cause ancora in corso di accertamento, schiantandosi contro un camion.

Insieme all'imprenditore e alla figlia c'era un altro figlio di 12 anni e due cugini di 14 e 28 anni. Tutti e tre sono rimasti gravemente feriti e sono attualmente ricoverati all'ospedale Cattinara di Trieste e nel nosocomio di Udine. Il camoionista invece è rimasto illeso.

La famiglia fiorentina era arrivata in Friuli qualche giorno fa per le vacanze. La moglie di Castracane, madre della piccola Nicole e dell'altro figlio, era invece rimasta a Firenze ed è stata informata della tragedia dalle forze dell'ordine.