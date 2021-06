Khaby Lame al Duomo di Firenze

Il ragazzo piemontese, star mondiale di Instagram e di Tik Tok, era nel capoluogo toscano per l’evento di Sky a Palazzo Vecchio

FIRENZE — L’inconfondibile mimica facciale di Khaby Lame e alle sue spalle un edificio storico inconfondibile: il Duomo di Firenze.

Grande deve essere stato lo stupore di chi si è ritrovato vicino alla superstar mondiale di Instagram e di Tik Tok, in città per l’evento di Sky Tg 24 a Palazzo Vecchio, dedicato alle sfide del presente, con molti ospiti illustri.

E tra i più illustri in questo momento c’è lui, questo giovane piemontese di 21 anni di origini senegalesi (Lame si sente italiano a tutti gli effetti, anche se ancora non ha la cittadinanza) che con i suoi video comici ha raggiunto tutti gli angoli del mondo, con una simpatia tanto semplice quanto diretta e geniale: brevi storielle in cui vengono smontati video in cui sono proposte soluzioni difficili a problemi semplici.

Lame ha postato alcune stories sotto al Duomo. Al momento è seguito da oltre 77 milioni di persone su Tik Tok e da più di 25 su Instagram, dato quest'ultimo che lo rende l'italiano più seguito al mondo, avendo superato in poche settimane la coppia Ferragni-Fedez.

Khaby sotto al Duomo di Firenze 1