Chi ha paura della variante Delta?

Secondo la Fondazione Gimbe la nuova variante rappresenta l'1% dei nuovi casi di contagio in Italia, con notevoli differenze fra una regione e l'altra

ROMA — La variante Delta del Covid-19, prima conosciuta come indiana, che tanto allarme sta generando in Gran Bretagna (vedi qui sotto l'articolo collegato), si sta diffondendo anche in Italia e adesso rappresenta in media l'1% dei nuovi casi di contagio, con differenze regionali comprese fra zero e il 3,4%. I dati sono nell'ultimo rapporto della Fondazione indipendente Gimbe.

La variante Delta, più contagiosa delle varianti note finora ma, a quanto risulta, non più letale, in Italia è stata individuata soprattutto in Lombardia, nel Lazio e in Sardegna ma nuovi casi emergono ogni giorno, fra i quali un focolaio in Puglia, a Brindisi.

E i vaccini? Dopo un iniziale allarmismo, i dati delle autorità di vigilanza sono rincuoranti: secondo la Public Health England, una singola dose di vaccino Pfizer o AstraZeneca è efficace contro la variante Delta solo nel 33% dei casi di contagio ma, dopo la dose di richiamo, si sale al 96% per Pfizer e al 92% per AstraZeneca. Percentuali in linea con l'efficacia sulle altre varianti del SarsCov2.