Il camion piomba nel cantiere, muore un operaio

Il pesante mezzo avrebbe investito 3 persone, di cui una non è sopravvissuta. Il tragico incidente è avvenuto alle 11.30 a Vada

ROSIGNANO — Un incidente dalle conseguenze mortali e dalla dinamica ancora da chiarire è avvenuto sullo stradone della Torre, a Vada.

Per cause in corso di accertamento un camionista avrebbe perso il controllo del suo mezzo piombando in un cantiere stradale e travolgendo 3 persone. Fra queste un operaio di 50 anni che non è sopravvissuto all'impatto. Gli altri due uomini investiti sono stati trasportati in ospedale.

Sul posto i mezzi del 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco.

Notizia in aggiornamento