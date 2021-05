Le danno 4 dosi di vaccino Pfizer, è ricoverata

La signora si è molto spaventata ma non ha accusato malori. L'errore di somministrazione è il secondo avvenuto nel territorio della stessa Asl

LIVORNO — E' ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale di Livorno per essere sottoposta a una serie di accertamenti la donna di 67 anni alla quale sono stati inoculati 0,30 millilitri di vaccino anti-Covid Pfizer, equivalenti a 4 dosi del siero, nel centro vaccinale allestito al Modigliani Forum.

I dettagli dell'errore di somministrazione, il secondo commesso in Toscana nel territorio della Asl Toscana nord ovest (per saperne di più clicca qui), sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa dai vertici dell'Azienda sanitaria, che ha aperto un'inchiesta interna per far luce sulla vicenda ed accertare eventuali responsabilità.

"Ce ne siamo accorti immediatamente - ha spiegato la direttrice di zona del distretto livornese, Cinzia Porrà - La signora è stata subito presa in carico da medico e infermieri e tenuta in osservazione per un'ora. Non ha avuto malori ma un comprensibile stato di ansia e si è molto spaventata, come si sono spaventati gli stessi operatori. Devo dire che i familiari sono stati molto comprensivi, hanno capito che può accadere nei grossi numeri come quelli che stiamo trattando qui".

"Abbiamo suggerito alla signora di sottoporsi ad alcuni accertamenti - ha proseguito Porrà - e l'abbiamo fatta ricoverare in pronto soccorso dove è ancora ricoverata in attesa dei risultati degli esami. Attualmente la signora sta bene e le abbiamo fatto presente che l'esperienza della casa farmaceutica produttrice non ha dato per il momento reazioni avverse a un sovradosaggio del vaccino".

Per quanto riguarda le genesi dell'errore, la direttrice del distretto ha spiegato che, al momento, l'unica cosa certa è che il vaccino non è stato diluito con la soluzione fisiologica. "Le motivazioni sono ancora in corso di verifica - ha sottolineato Porrà - e abbiamo già dato il via a un audit interno per ricostruire i fatti che hanno portato a questo evento. L'obiettivo è evitare che si verifichino eventi di questo tipo. Noi dobbiamo cercare di azzerare il rischio e prenderemo spunto da questo evento per introdurre ulteriori elementi di sicurezza rispetto a quelli che già esistono".

Nel Modigliani forum, dall'inizio della campagna vaccinale fino ad oggi, sono state somministrate 40mila dosi di vaccino.