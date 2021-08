Un colpo alla testa e lui muore in un lago di sangue

Si indaga per omicidio. Chi era la vittima. Sono stati i familiari a trovare il cadavere riverso a terra nella sua abitazione

PIOMBINO — Un ex commerciante di 76 anni, Nicola Arduini, originario di Napoli ma residente in Toscana, è stato trovato senza vita questa mattina nella sua abitazione, in via Cellini.

Stando ai primi riscontri del medico legale, l'uomo è deceduto a causa di un violento colpo alla testa che qualcuno gli ha inferto con un corpo contundente. La morte risalirebbe a ieri sera.

L'anziano era agli arresti domiciliari da alcuni mesi per una vicenda di droga. Sono stati i familiari a scoprire il suo corpo senza vita questa mattina, riverso sul pavimento nella cucina dell'abitazione, in un lago di sangue. Subito dopo hanno chiamato le forze dell'ordine.

Gli inquirenti, giunti sul posto, hanno trovato la camera da letto della vittima messa a soqquadro e ora stanno indagando per ricostruire le ultime ore di vita dell'ex commerciante.