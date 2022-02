Minorenne scippato del cellulare e ricattato

Ferilli senza freni: «Contenta per auditel, poi stasera non si farà un c.... ma vabbè»

Ha dovuto consegnare lo zaino per tornare in possesso del cellulare con il quale ha potuto avvisare la polizia che ha rintracciato il fuggitivo

LUCCA — Momenti di terrore per un giovane di 16 anni che si è visto scippare il cellulare e successivamente è stato rapinato del suo zaino dato in riscatto per poter recuperare il telefono.

Proprio grazie al cellulare il ragazzo ha però potuto dare l'allarme al 112 che ha intercettato il fuggitivo. La polizia ha così arrestato un giovane di 18 anni per estorsione ai danni del 16enne

L'episodio è accaduto nel pieno centro storico di Lucca intorno alle 18 e 15 di ieri dove un ragazzo ha contattato il 113 segnalando che gli era appena stato sottratto lo zaino in piazza della Magione da un giovane che si era allontanato frettolosamente in direzione di piazza Napoleone.

A pochi passi da piazza Napoleone la Squadra Mobile ha individuato lo zaino descritto dalla vittima sule spalle di un giovane.

Il 16enne nella denuncia ha riferito di essere stato avvicinato alla fermata dell’autobus e di essersi visto strappare di mano il cellulare con il pretesto di dover visionare l’orario dei treni. Alla richiesta di rientrare in possesso del cellulare gli è stata chiesta la somma di 100 euro. Il malcapitato ha convinto il 18enne a fargli fare una telefonata per provare a chiedere i soldi ad un amico e durante la telefonata ha tentato di far capire che si trovava in difficoltà ma è stato minacciato ed ha desistito.

Notato lo zaino se ne è appropriato ed il 16enne è rientrato in possesso del cellulare con il quale ha avvisato la polizia.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale hanno confermato la dinamica ed il 18enne è stato arrestato per estorsione e condotto in carcere, in attesa della convalida.

Il fermato annovera diversi precedenti per rapina e lesioni personali in danno di vittime giovanissime, fatti prevalentemente commessi nella zona delle mura urbane.